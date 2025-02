Kattenhater actief in Houten? Meerdere katten opeens overleden, ook James

Is er een kattenhater actief in het Utrechtse Houten? Baasje Frank Folkert denkt van wel. Hij en zijn ex-partner Vincent leven in angst na de mysterieuze dood van hun kat James (3 jaar), die overleed aan nierfalen, waarschijnlijk door antivries. James is niet de enige kat: in totaal zijn nog vijf katten in de buurt gestorven met symptomen die wijzen op antivriesvergiftiging. Vincent vreest dat een dierenhater actief is en looft een beloning van 2000 euro uit voor de gouden tip. Hart van Nederland ging bij hem langs, is te zien in bovenstaande video.

Vincent heeft flyers verspreid om buurtbewoners te waarschuwen en roept op tot actie. De politie laat weten dat er nog geen officiële meldingen zijn binnengekomen, maar neemt de zaak serieus. Wijkagenten houden de situatie in de gaten en roepen baasjes op om aangifte te doen. Ondertussen voert de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren een toxicologisch onderzoek uit op James om de doodsoorzaak definitief vast te stellen. "Het onderzoek is bijna afgerond en ik krijg de uitslag binnenkort", aldus Vincent. Kat James is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingeslapen.

James werd afgelopen donderdag opeens ziek: hij moest overgeven en kreeg daarna last van nierfalen. "Hij had zo gruwelijk veel pijn, het was vreselijk om te zien", zegt Vincent. Ook Frank vond het vreselijk. "Hij was ons maatje, altijd bij ons op de bank, altijd spinnend als we thuiskwamen", vertelt hij. "Het is hartverscheurend om hem zo te verliezen, wetende dat iemand dit misschien opzettelijk heeft gedaan."

Extreem giftig

Waarschijnlijk was de antivries in eten of in een spons gedaan, denkt hij. Antivries is volgens dierenartsen extreem giftig en kan binnen 24 uur dodelijk kan zijn voor katten. "Vier van de vijf symptomen van James komen overeen van antivriesvergiftiging", vertelt Vincent. Hij heeft 500 posters laten drukken voor in de wijk. "Voor het beschermen van andere katten."

Tijdens het flyeren is Vincent erachter gekomen dat de kat van zijn buurman Rob afgelopen week mogelijk hetzelfde is overkomen. De kat van Rob had soortgelijke symptomen, aangevuld met epileptische aanvallen. Andere baasjes herkennen zich ook in het verhaal. "Mijn kat Kees is een jaar geleden op dezelfde manier overleden", zegt Rob. "Ik dacht toen nog dat het toeval was, maar nu weet ik beter."