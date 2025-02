Chocolademerk Droste in zwaar weer: fabriek stilgelegd, medewerkers ontslagen

Het ziet er slecht uit voor het bekende chocolademerk Droste. De fabriek in Vaassen is stilgelegd en de 27 medewerkers hebben hun ontslag gekregen. Een overname door het Belgische Pauwels Engineering, dat eerder de iconische Koetjesreep overnam, leek vorig jaar nog de redding, maar die gesprekken zijn op niets uitgelopen. Wat er met het merk Droste gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

Vorig jaar moest de koekjesfabriek Punselie noodgedwongen zijn deuren sluiten. Onze verslaggever keek mee tijdens het productieproces van één van de laatste koekjes en kreeg van Ronald Punselie een rondleiding door de fabriek. De video zie je hierboven.

De ronde, platte chocoladepastilles van Droste zijn niet weg te denken uit de supermarkt. Het merk begon in 1863 in een winkel in Haarlem en groeide uit tot een bekend chocolademerk.

Droste kampte al langer met problemen. De coronapandemie zorgde voor een klap in de export, waardoor de verkoop op luchthavens en in vliegtuigen instortte. Ook de stijgende energie- en cacaoprijzen maakten het moeilijk om rendabel te blijven. Volgens ING-econoom Thijs Geijer is cacao in een jaar tijd 100% duurder geworden, wat tot forse prijsverhogingen in de winkels leidde, vertelt hij aan De Telegraaf.

Waarom de overname niet doorging, is onduidelijk.