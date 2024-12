Kerstman Nico brengt vreugde naar verzorgingshuizen: 'Behoefte aan verbinding'

Kerst is voor velen een tijd van gezelligheid, lekker eten en misschien wel een bezoek aan de kerk. Maar voor Nico uit Loosdrecht is het ook de drukste periode van het jaar. Deze dagen is hij namelijk fulltime kerstman en trekt hij van deur tot deur om de magie van kerst te verspreiden. Dat is nodig, zegt hij: "Mensen hebben behoefte aan verbinding."

Nico van Kooi zit al decennia in het vak. “Het begon vijfentwintig jaar geleden, toen een bedrijf me vroeg om Sinterklaas te spelen. Dat ben ik blijven doen, en zo groeide het langzaam uit tot grote evenementen, zoals de intocht in Maastricht. Uiteindelijk besefte ik dat ik eigenlijk liever de kerstman wilde zijn,” vertelt hij.

Leeg op straat

Voor Van Kooi draait het kerstseizoen om het creëren van een warme en gezellige sfeer. “Een groot feest bouwen en mensen samenbrengen, dat is voor mij het mooiste wat er is,” zegt hij. Bewoners van een Amsterdams verzorgingshuis zijn blij met de komst van de kerstman. “Vannacht keek ik uit het raam en vond ik het zo stil op straat. Ik dacht: als dit mijn kerst is de komende jaren, is het ook maar treurig. Maar ik ben nu heel blij dat de kerstman er is. Dat maakt het weer mooier,” zegt een van hen.