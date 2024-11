Op deze plekken rijdt dit jaar de iconische kersttram van Sky Radio

Denk je aan Kerst, dan denk je misschien aan je mooi versierde kerstboom, een gezellig kerstdiner en: de iconische kersttram van Sky Radio. Al bijna 30 jaar tovert de radiozender trams in de decembermaand om tot kersttram. Dit jaar gaat de tram op drie plekken rijden, ook op een heel bijzondere nieuwe locatie.

Maandag is Sky Radio al omgetoverd tot The Christmas Station. WHAM!-legende Andrew Ridgeley gaf daarvoor het startschot, is te zien in bovenstaande video.

De tram is versierd met een gigantische kerstmuts en duizenden lampjes. Binnen in de tram worden reizigers getrakteerd op non-stop kersthits. Dit natuurlijk allemaal om het radiostation te promoten dat in aanloop naar kerst steevast wordt omgetoverd tot The Christmas Station.

Hier rijdt de tram

De kersttram rijdt dit jaar in onze hoofdstad, net als in Den Haag. Maar Sky Radio heeft dit jaar een nieuwe locatie uitgekozen om de tram ook te tonen. Namelijk in het attractiepark Madurodam. Daar rijdt ook een miniatuurversie van de tram.

Volgens het radiostation is het een grote eer dat er ook een kersttram van Sky in Madurodam rondrijdt. "Het is het park waar Nederlandse iconen samenkomen. Het bevestigt dat de kersttram voor velen een begrip is en onlosmakelijk verbonden is met Nederland", vertelt Uunco Cerfontaine van Sky Radio.

Vanaf deze dag rijden de trams

Vanaf nu kan je de tram al bewonderen in Madurodam. En vanaf woensdag 27 november rijdt 'ie ook in Amsterdam en Den Haag. Eerder deze week werd The Christmas Station al afgetrapt door niemand minder dan Andrew Ridgeley, bekend van het duo Wham! Hij drukte in samenzijn met de kerstman op de knop waarmee het radiostation tot en met kerst alleen maar kersthits laat horen.