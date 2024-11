ZIEN: Andrew Ridgeley van Wham! geeft startschot voor Sky Radio Christmas Station

Andrew Ridgeley, bekend van het legendarische duo Wham!, heeft maandag het startschot gegeven voor The Christmas Station, de jaarlijkse non-stop kerstprogrammering van radiozender Sky Radio. Ridgeley deed dat door een druk op de knop van een radio, te zien in bovenstaande video. In de video praat hij ook met de Kerstman over het ontstaan van de hit Last Christmas.

"Last Christmas was echt George zijn kindje: hij vond dat Wham! een nummer 1-kersthit moest hebben en wonderbaarlijk genoeg bedacht hij een van de beste ooit", vertelt de inmiddels 61-jarige Ridgeley over de in 2016 overleden George Michael, met wie wij in de jaren tachtig Wham! vormde. "Het nummer brengt heel slim zo veel herkenbare kerstelementen samen, waardoor het voor veel mensen meteen het ultieme kerstgevoel oproept."

Documentaire

Het is dit jaar veertig jaar geleden dat Last Christmas uitkwam. Het jubileum van de kerstklassieker wordt gevierd met een documentaire, die in december te zien zal zijn. De documentaire vertelt het verhaal van het nummer, dat door de jaren heen uitgroeide tot een cultureel fenomeen.

Nu Ridgeley het startschot heeft gegeven, wordt Sky Radio omgedoopt tot The Christmas Station. Dat betekent dat je weer non-stop kunt genieten van de grootste kersthits aller tijden.

Hart van Nederland/ANP