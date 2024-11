Kerstklassieker 'Last Christmas' viert 40-jarig jubileum met documentaire

Halloween is weer voorbij, en dat betekent dat de feestdagen weer voor de deur staan. Mariah Carey is inmiddels 'ontdooid', zoals te zien op haar Instagram en in bovenstaande video, en ook de fans van Wham! worden dit jaar verwend. Na de documentaire over het Britse pop-duo die vorig jaar op Netflix verscheen, hebben productiehuis Blink Films en Sony nu een nieuwe documentaire gemaakt over de kerstklassieker Last Christmas.

De aanleiding voor de documentaire, genaamd Wham!: Last Christmas Unwrapped, is het 40-jarig bestaan van het nummer. Volgens Deadline is ook de BBC bij het project betrokken. De documentaire vertelt het verhaal van het nummer, dat door de jaren heen uitgroeide tot een cultureel fenomeen.

Nummer 1-hit

In de documentaire komen verschillende mensen aan het woord die bij de totstandkoming van het nummer betrokken waren, waaronder Wham!-zanger Andrew Ridgeley. Ook bevat de documentaire archiefmateriaal van George Michael, het andere lid van de groep, die op eerste kerstdag in 2016 overleed.

Last Christmas is een van de succesvolste kerstliedjes aller tijden en wordt jaarlijks in veel landen opnieuw een hit. Vorig jaar stond de kerstklassieker na bijna veertig jaar voor het eerst op nummer één in de officiële Britse hitlijst, de UK Singles Chart. Ook staat het nummer al jaren bovenaan in de Sky Radio Christmas Top 50.

De documentaire is naar verluidt in december te zien.

Hart van Nederland/ANP