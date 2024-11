Het is zover! Sky Radio is vanaf vandaag weer The Christmas Station

Goed nieuws voor liefhebbers van kerstklassiekers als Driving Home for Christmas, Jingle Bell Rock en natuurlijk All I Want For Christmas Is You. Vanaf maandag 12.00 uur hoor je ze allemaal weer voorbijkomen bij Sky Radio! De radiozender wordt dan namelijk omgedoopt tot The Christmas Station, en dat betekent dat je weer non-stop kunt genieten van de grootste kersthits aller tijden.

Met het nummer Rockin' Around the Christmas Tree wist Brenda Lee op 13-jarige leeftijd een heuse kersthit uit te brengen. Zo'n 65 jaar na het verschijnen van de klassieker had het nummer vorig jaar eindelijk de nummer 1-positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100 bereikt, zo is te zien in bovenstaande video.

Om 12.00 uur zal Andrew Ridgeley, bekend van het legendarische duo Wham!, de officiële opening verzorgen van The Christmas Station. Vanaf dat moment schakelt Sky Radio over op non-stop kerstmuziek. Ridgeley, die samen met George Michael de iconische kerstklassieker Last Christmas uit 1984 schreef, mag zich dan voegen bij artiesten die eerder de opening deden, waaronder Robbie Williams en Michael Bublé.

Lees ook: Last Christmas wederom nummer 1 van de Sky Christmas Top 50

Recordaantal luisteraars

Vorig jaar liet Sky Radio weten een record te hebben bereikt van het aantal luisteraars die afstemden op The Christmas Station. In totaal luisterden 8,9 miljoen Nederlanders van 13 jaar en ouder in de weken voor en tijdens kerst naar de zender, bleek uit het Nationaal Media Onderzoek (NMO). Niet eerder luisterden zo veel mensen naar de kerstprogrammering van Sky Radio, stelde de radiozender.

De afgelopen week heeft de radiozender al meerdere kersthits gedraaid om luisteraars alvast in de stemming te brengen. Ieder uur werden twee kerstnummers gedraaid om mensen voor te bereiden op wat komen gaat. Vanaf 12.00 uur hoeven liefhebbers het dus niet meer met twee klassiekers per uur te doen, maar hoor je ze het hele uur. Welk nummer is jouw favoriet?