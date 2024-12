Kerstkoorts op Marktplaats: vraag naar 'gratis kerstpakketten' stijgt flink

De feestdagen zijn in volle gang, en dat is duidelijk te merken op Marktplaats. Het aantal zoekopdrachten naar kerstpakketten en gerelateerde zoektermen schiet omhoog. In de periode van 1 tot en met 16 december werd maar liefst 26.639 keer gezocht op het woord ‘kerstpakket’. Andere populaire zoektermen zijn onder meer ‘gratis kerstpakket’, ‘kerstpakket Coolblue’ en ‘Jumbo kerstpakket’, zo blijkt uit gegevens van Marktplaats. Naar verwachting stijgt dat aantal de komende dagen nog flink.

Een opvallende favoriet dit jaar is de McDonald’s-kerstbal, met ruim 34.000 zoekopdrachten de absolute koploper. Ook andere kerstgerelateerde items van de fastfoodketen, zoals kerstsokken, zijn populair. Daarnaast scoren luxe pakketten van bedrijven als Coolblue hoog in populariteit. In het kerstpakket van Coolblue zit dit jaar onder andere een barbecueset compleet met kruiden- en sausmix.

Meest gezochte termen kerstpakketten op Marktplaats In de afgelopen weken (1 december tot 16 december) hebben we op Marktplaats massaal gezocht naar (gratis) kerstpakketten. Hieronder een top vijftien van de meeste gezochte zoektermen: • McDonald's kerstbal: 34.904 keer naar gezocht • Kerstpakket: 26.639 keer naar gezocht • McDonald's kerst: 6.927 keer naar gezocht • Gratis kerstpakket: 3.165 keer naar gezocht • Coolblue kerstpakket: 2.711 keer naar gezocht • Kerstbal McDonald's: 2.161 keer naar gezocht • McDonald's kerstsokken: 653 keer naar gezocht • Kerstpakketten: 546 keer naar gezocht • Kerstpakket doos: 355 keer naar gezocht • Kerstpakket Coolblue: 263 keer naar gezocht • Kerstpakket UMC: 114 keer naar gezocht • Scania kerstpakket: 113 keer naar gezocht • Lidl kerstpakket: 111 keer naar gezocht • UMC kerstpakket: 105 keer naar gezocht • Action kerstpakket: 68 keer naar gezocht

Naast de vraagkant is er ook aanbod: momenteel staan er zo’n 1.204 kerstpakketten te koop op Marktplaats. Het is echter niet altijd duidelijk of het om complete pakketten gaat. “Soms worden losse items uit pakketten apart aangeboden, waardoor de herkomst moeilijk te achterhalen is,” laat een woordvoerder van Marktplaats aan Hart van Nederland weten.

Tweede leven voor ongewenste producten

De onlineverkoopsite benadrukt dat het platform ideaal is voor mensen die niet alles uit hun kerstpakket gebruiken. Door producten door te verkopen, wordt verspilling voorkomen en krijgen spullen een tweede leven.

Het aanbod varieert verder van luxe dekens en warmtekussens tot unieke items zoals een wijnhouder of regenjassen. Ook staan er blenders te koop die vermoedelijk afkomstig zijn uit het kerstpakket van het Amsterdam UMC en weekendtassen die werknemers van DPG Media dit jaar hebben gekregen.