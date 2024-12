Je kerstpakket is dit jaar duurzamer, misschien vegan en ook duurder

Ben jij gewend om elk jaar een kerstpakket vol lekkernijen en drankjes te ontvangen? Dit jaar wordt het misschien anders. Steeds meer bedrijven stappen af van het traditionele pakket en kiezen in 2024 voor iets nieuws. Duurzaamheid, luxe en een persoonlijke touch staan centraal, zo blijkt uit onderzoek van Profipack.

Een 'groene kerst' is dit jaar dé trend. Waar duurzaamheid eerder een optie was, is het nu een 'must' geworden. Maar liefst 68 procent van de bedrijven kiest voor pakketten met gerecyclede verpakkingen, lokaal geproduceerde producten en herbruikbare items. Ook digitale cadeaubonnen blijven populair.

Mirjam Stichter en haar dochter Lisanne werken zich al een slag in de rondte om kerstpakketten samen te stellen voor kwetsbare gezinnen in Voorburg. Dat zie je in de video bovenaan.

Vegan wint terrein

Dit jaar zijn kerstpakketten met plantaardige producten populairder dan ooit. De vraag naar traditionele vleespakketten neemt sterk af, met een daling van 39 procent. Tegelijkertijd winnen vegan pakketten even hard aan populariteit. Bedrijven kiezen hiermee steeds vaker voor duurzame en diervriendelijke alternatieven.

Goed nieuws voor werknemers: het gemiddelde budget per pakket is gestegen. In 2024 wordt er gemiddeld 45 euro per werknemer besteed, een stijging van zeven procent ten opzichte van vorig jaar. Vooral in sectoren als IT en consultancy wordt flink uitgepakt, met budgetten die oplopen tot 60 euro per persoon.

Vroeger beginnen

Bedrijven beginnen steeds eerder met de voorbereidingen. Al in juni wordt gestart met het samenstellen van pakketten. Door op tijd te beginnen, is er meer ruimte voor personalisatie, kunnen bedrijven inspelen op de laatste trends en zorgen ze ervoor dat de pakketten ruim op tijd klaar zijn.