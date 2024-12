Kerstreclames steeds grootser: zo strijden merken om het ultieme kerstgevoel

Met nog maar een paar dagen tot Kerstmis kunnen we volop genieten van kerstreclames. Ook dit jaar pakken verschillende merken groots uit. Marketingexpert Thijs van Dijk vertelt in gesprek met Hart van Nederland dat het "echt een competitiestrijd" is geworden. "Het gaat tegenwoordig niet meer om de commercial zelf, maar om het verhaal dat wordt verteld."

Niet alleen kerstreclames, maar ook kerstauto's trekken de aandacht. Kevin en Daniël versieren hun auto’s met duizenden kerstlampjes en trekken overal vrolijke gezichten, zo is te zien in bovenstaande video.

"De commercials zijn vooral merkgericht en minder op de producten die ze verkopen. De focus ligt vooral op het promoten van het ultieme kerstgevoel", aldus Van Dijk. "Wat opvalt, is dat er ook dit jaar in elke commercial dieren te zien zijn. Reden hiervoor is de herkenbaarheid: bijna iedereen heeft een huisdier en dat zorgt ervoor dat het verhaal dat wordt verteld dichter bij de kijker komt te staan."

Wat volgens Van Dijk dit jaar anders is dan voorgaande jaren, zijn de trailers die voorafgaand aan de publicatie van de kerstreclames werden gepubliceerd. "Daarmee willen de merken alvast de aandacht focussen. De kerstreclames worden een steeds grotere hype."

'Flink prijskaartje'

De duurste commercial is volgens Van Dijk de kerstreclame van de Albert Heijn. In de commercial wordt de videoclip van Last Christmas van Wham! nagespeeld. Zanger van het popduo Andrew Ridgeley werd zelfs ingevlogen om deel te nemen aan de opnames. "Het gebruik van het nummer en het laten overvliegen van Andrew loopt flink op in de papieren, maar ze hebben daarmee wel echt een next level kerstreclame neergezet."

Ook aan de commercial van Jumbo hangt een flink prijskaartje, weet Van Dijk. "Met vier commercials hebben ze een soort mini-film gecreëerd. Het zorgt voor herkenbaarheid, en dat zie je ook terug in de reacties. Er wordt erg enthousiast op de reclames gereageerd."

Maar wordt het allemaal niet te gek? Volgens Van Dijk niet. "Als je kijkt naar Amerika, kan het nog veel gekker. Ik denk dan ook niet dat het einde al in zicht is. Als je als merk geen kerstreclame meer hebt, hoor je er niet meer bij. De commercials zorgen voor verbinding en blijven populair." Het belangrijkste advies dat Van Dijk heeft voor de kerstcommercials? "Blijf dicht bij het kerstgevoel".