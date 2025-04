Ruzie over sinterklaasfeest escaleert in Mr. Frank Visser: 'Grafleugenaar!'

In Rotterdam runt John een stichting die zich bezighoudt met het bestrijden van armoede in de stad. Hij wordt daarbij geholpen door vrijwilligers en donaties. Helaas komt aan die liefdadigheid een einde en moeten meester Frank Visser en Viktor Brand ingrijpen in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak.

Door een hoogoplopend conflict tussen John en ex-vrijwilliger Lia en haar man Rein over ingepakte cadeautjes moet het jaarlijkse sinterklaasfeest worden afgeblazen. Lia is met flinke ruzie bij de stichting weggegaan. "Haar man is nu bezig om mij kapot te maken", vertelt John.

Penningmeester

John kreeg volgens hem "niet zulke prettige berichten" van Rein. Volgens Rein was dat echter niet waar. "Grafleugenaar", zei Rein. John koos er na deze berichten voor Rein niet langer meer als penningmeester aan te houden, maar had dat niet tegen hem gezegd.

Dat was tegen het zere been van Rein. "En ik maar vragen om de bonnetjes en de facturen. Dat maak ik dan in orde voor je. Je bent gewoon een rasleugenaar!", zei Rein.

Laster?

Volgens John is sinds sinterklaasavond een lastercampagne tegen hem begonnen. Mensen zouden zeggen dat hij geld uit de kas van de stichting haalt, maar volgens John klopt dat niet. Hij zegt in de rechtszaal tegen Rein: "Je hebt heel veel vrijwilligers opgebeld om te zeggen dat ik geld steel. Je hebt mij geappt dat ik geen vrijwilligers meer krijg."

Opnieuw zou John liegen, volgens Rein: "Je bent een grote grafleugenaar, want dat is niet gebeurd. Je bent gek. Mensen zijn uit zichzelf opgestapt, daar heb ik geen bemoeienis mee gehad. Grafjong dat je bent."

Benieuwd hoe het hoogoplopende conflict afloopt? Bekijk het in de video hieronder: