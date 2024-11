Burenruzie in Mr Frank Visser loopt uit de hand: buurman plast tegen schutting

In Mr. Frank Visser Doet Uitspraak draait de aflevering van donderdag om één overkoepelend thema: een pijp. Volgens Richard komt er uit die pijp grond, zand en modder. De pijp zorgt voor een hoogoplopend conflict in een wijk in Spijkenisse. De pijp mondt namelijk uit op een pleintje, dat volgens Richard privéterrein is. Maar achterbuurman Peter is het daar niet mee eens en zegt dat het om openbare grond gaat.

Peter wilde een manier om het water, waarmee hij bijvoorbeeld de tegels schoonmaakt, uit zijn tuin af te voeren. Hij plaatste een pijpje dat uitkomt op het pleintje. Het zogenaamde privépleintje van buurman Richard, dat hij deelt met zeven andere woningen.

Op dat pleintje komt nu dus modder, zand en troep terecht—allemaal uit de tuin van Peter. Richard en de rest van de buren zijn er helemaal klaar mee. Er zijn al meerdere pogingen gedaan om de 'troep' uit het pijpje te stoppen. Zo werd er een steen voor de pijp gelegd, maar volgens Peter is er zelfs tegen zijn schutting geplast. "Niveau zandbak", zoals presentator Viktor Brand het noemt.

Of dat echt zo is, vertelt Richard in bovenstaande videofragment. Bekijk de hele aflevering hier terug.

Op sociale media laten mensen weten dat dit probleem echt "gezeik" is en dat er ‘makkelijke’ oplossingen te bedenken zijn voor dit probleem: