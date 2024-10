Buurmannen ruziën al twintig(!) jaar, en nu ook bij Mr. Frank Visser: 'Leugenaar!'

Het gaat er gespannen aan toe in Amstelveen, als in de nieuwste aflevering van Mr. Frank Visser doet uitspraak blijkt dat twee buren al twintig jaar ruzie hebben. De reden? Een waterkering op het dak. Tijdens de hoorzitting maakt buurman Carol zijn rivaal Jan uit voor "leugenaar". Jan is daar absoluut niet van gediend. Kijkers reageren vooral vol verbazing dat de ruzie al zoveel jaren duurt.

Waar gaat het precies om? Jan beschuldigt Carol ervan een deel van de waterkering op zijn dak te hebben gesloopt. Hij wil dat de kering wordt teruggeplaatst en ook dat de schade zal worden hersteld. Carol wil op zijn beurt de waterkering weg hebben, omdat hij enorme lekkages in zijn woning heeft. De waterkering zou ervoor zorgen dat er namelijk een enorme straal water op zijn dak terechtkomt, wanneer het regent. Praten met Jan zou volgens Carol geen zin hebben, omdat zijn buurman doof zou zijn voor de problematiek.

A sociale egoïst

De vete loopt dus al zo'n twintig jaar, een flink lange tijd waarin de boze buren al meermaals naar elkaar hebben uitgehaald. Carol heeft zelfs een bordje aan zijn schutting vastgemaakt, waarop hij Jan uitmaakt voor "asociale egoïst". En daar blijft het niet bij. Al met al zorgen de spanningen ervoor dat het tijdens de hoorzitting niet echt botert tussen de twee. Carol maakt Jan uit voor leugenaar, maar die reageert daar op alsof hij door een wesp is gestoken...