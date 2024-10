Ruzie in Mr. Frank Visser om pauperhuis: 'Poep in een potje en spoel het door doucheputje'

Tv-kijkers zijn donderdag flink geschrokken van de nieuwste aflevering van Mr. Frank Visser Doet Uitspraak. In de aflevering van deze week zien we huurder Rob die het aan de stok heeft met zijn huisbaas Anton. En wie er ook gelijk heeft in dit verhaal, Rob woont in een enorm vies huis met een volledig beschimmelde badkamer. Presentator Viktor Brand schrikt zich dan ook kapot van wat hij aantreft. "Och jongen, je komt er viezer uit dan je erin gaat."

In de uitzending is te zien hoe huurder Rob en verhuurder Anton niet echt op een lijn liggen. "Ik voel me klote, het huis is niet afgewerkt", zegt Rob tegen presentator Viktor. Maar Anton ziet het juist heel anders. "Het is allemaal goed gebeurd, maar hij laat me al drie jaar niet binnen." En Anton is er ook goed klaar mee. "Ik heb heel veel tevreden huurders, maar dit is de enige rotte appel", reageert hij fel. Rob reageert ook pittig in de uitzending. "Ik wil gewoon dat die teringmongool alles opknapt, ik ga hier aan onderdoor."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Schimmel

Huurder Rob zegt tegen Viktor dat hij denkt dat Anton het huis expres laat verloederen. "Hij wil mij eruit hebben zodat 'ie de huur kan verhogen." Maar voor een eventuele huurverhoging moet er nog flink wat gebeuren, ziet ook Viktor met eigen ogen als hij de badkamer in de woning ziet. "Och jongen, wat een schimmel overal. Je komt er viezer uit dan je erin gaat", zegt hij geschrokken.

Vooral om de toilet is een hoop te doen. Die is kapot en aangesloten op erg krappe leidingen. Een grote boodschap zomaar doorspoelen kan dus niet. "Dus ik doe het nu in een potje en dan vermaal ik het zodat het door het doucheputje kan", legt Rob uit.

Begeleid wonen

Later in de confrontatie bij de tv-rechter maakt Anton nog een bonte opmerking. "Ik heb het liefste dat hij in begeleid wonen gaat", sneert hij. Dit tot ongeloof bij Rob en zijn aanhang.

De kijkers laten hun verbazing weer massaal blijken op sociale media.