Seniorenstrijd in nieuw seizoen Mr. Frank Visser: 'Lelijke, vieze vent!'

Het nieuwe seizoen van het SBS-programma Mr. Frank Visser Doet Uitspraak begint met een heuse seniorenstrijd over het beheer van een algemene ruimte in een seniorencomplex. Alfons ergert zich eraan dat Lucia en Nico de baas spelen over de ruimte en wil dat zij de sleutel daarvan teruggeven. Lucia en Nico vinden op hun beurt dat Alfons altijd wat de zeuren heeft.

Lucia en Nico hebben de sleutel van de algemene ruimte van het seniorencomplex in het Limburgse Spaubeek. "Wij organiseren hier allerlei activiteiten, van samen eten tot handwerk. Maar er is één buur die het niet zo leuk vindt dat wij dit allemaal doen voor de bewoners", vertelt Lucia. "Zij denkt dat zij de baas kan spelen over iedereen", reageert Alfons. "Ik vind dat heel asociaal. Ze moet de sleutel inleveren en niet meer de baas spelen over alles."

De bouwvereniging heeft de verantwoordelijkheid over de algemene ruimte gegeven aan Lucia en Nico. "Het is de bedoeling dat de zaal alleen open is als de activiteiten zijn", legt Lucia uit. "Als deze buurman het voor ons verpest, verpest hij het voor alle mensen. Hij is gewoon een grote zeur. Hij treitert en pest ons en discrimineert mijn man."

'Vieze vent'

De bewoners van het seniorencomplex treiteren Alfons juist, meent hij. Alfons ontving een keer een brief met daarop het woord 'klootzak' geschreven. Er stonden handtekeningen van acht bewoners onder. Als hij daarnaast buiten staat met presentator Viktor Brand en meester Frank Visser, zien we een bewoonster vanaf het balkon naar hem roepen: "Lelijke, vieze vent!"

Of de ruzie wordt opgelost, zie je in onderstaande aflevering: