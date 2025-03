Bonje om schutting in Mr. Frank Visser: Brent wil privacy, buren willen geen 'muur'

De gemoederen lopen hoog op in een nieuwbouwhofje in Heerhugowaard. Bewoner Brent wil een schutting plaatsen voor meer privacy, maar zijn buren zien dat totaal niet zitten. Zij vrezen dat de gemeenschappelijke binnentuin zijn charme verliest en spreken zelfs van ‘de Berlijnse Muur’. Donderdagavond doet Meester Frank Visser uitspraak in deze verhitte kwestie.

Brent is sinds vorig jaar de trotse eigenaar van een woning in het hofje, waar zeventien huizen rondom een gezamenlijke binnentuin liggen. Toen hij zijn huis kocht, zag hij de binnentuin als een leuke toevoeging. Maar inmiddels voelt hij zich te veel bekeken. “Ik vind het vervelend dat ik bezien word, wat ik ook doe. Zowel in mijn huis als in mijn tuin,” zegt hij in de uitzending van Mr. Frank Visser Doet Uitspraak. Daarom wil hij een schutting tussen zijn tuin en de binnentuin.

Zijn buren zien dat echter niet zitten. “Ik vind het juist leuk om contact te hebben met mijn buren. Dat was ook de opzet van dit project: dat je elkaar kunt ontmoeten,” zegt de buurman. De buurvrouw benadrukt dat de erfgrens wordt bepaald door haagjes en dat een extra schutting daarachter niet is toegestaan. Bovendien zou een ‘allegaartje’ aan afscheidingen het karakter van het hofje aantasten.

B uren in pyjama

Brent vindt dat hij recht heeft op zijn eigen stukje privacy. “Wij gingen voor een ruime woning met een tuin op het zuiden. De gemeenschappelijke binnentuin was een plus, maar ik wil ook mijn eigen stukje.”

Wanneer meester Frank Visser aan hem vraagt of het niet gewoon gaat om de zichtbaarheid van de buren, verwijst hij met een knipoog naar een eerdere opmerking: “Ik geloof dat u het was die zei: ik zit er niet op te wachten als de overburen rond het middaguur in pyjama zichtbaar door de tuin lopen.” De buurman kan er wel om lachen: “Als het een mooie pyjama is, is er niets mis mee.”

Of Brent zijn felbegeerde schutting krijgt of dat de buren hem weten tegen te houden, zie je in onderstaande aflevering van Mr. Frank Visser Doet Uitspraak: