Mediawaakhond onderzoekt 'signalen' over Frank Visser en SBS

Het Commissariaat voor de Media onderzoekt klachten over het SBS-programma Mr Frank Visser doet uitspraak waarover het AD heeft bericht. Een woordvoerder van de mediawaakhond bevestigt een bericht van de krant dat "signalen en meldingen met aandacht worden bekeken, waarna we zorgvuldig beoordelen of opvolging aan de melding moet worden gegeven."

Bij Vandaag Inside werd het AD-artikel ook besproken, maar raakten Hélène Hendriks en Johan Derksen het niet eens met elkaar, te zien in bovenstaande video.

De woordvoerder beklemtoont ook dat "de eventuele opvolging van een signaal - bijvoorbeeld het voeren van een gesprek met een media-instelling - vertrouwelijke informatie is over ons werk als toezichthouder".

Het populaire SBS6-programma begint aan het tiende seizoen. Veel deelnemers en mediators tonen zich tegenover het AD kritisch over de gang van zaken rond het programma. "Beelden met opruiende, suggestieve koppen staan op internet, alles voor de kijkcijfers. Het is schandalig", meldden zij onlangs aan de krant. "Het interesseert SBS6 niets hoe het bij jou als deelnemer binnenkomt."

