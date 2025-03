'Oude afleveringen Mr. Frank Visser offline gehaald na klachten deelnemers'

Talpa heeft sinds afgelopen weekend verschillende afleveringen van Mr. Frank Visser Doet Uitspraak offline gehaald. Dat schrijft het AD donderdagmiddag. Vorige week ontstond er ophef rondom het SBS-programma na onderzoek van de krant onder 170 deelnemers.

Zo stelt het AD dat onder andere de omstreden aflevering 'Kreng steelt erfenis van hatende zussen' niet meer te vinden is. Dit was een van de populairste afleveringen op YouTube. Er was er volgens de krant echter geen bewijs dat de erfenis daadwerkelijk was gestolen, zoals in de titel wordt vermeld. Een van de zussen uit deze aflevering reageert opgelucht in het AD op het offline halen van de video.

Bij Vandaag Inside werd de ophef rondom het programma besproken, maar raakten Hélène Hendriks en Johan Derksen het niet eens met elkaar, te zien in bovenstaande video.

Ook de aflevering van de bejaarde man die in de videotitel 'terrorbuurman' werd genoemd, staat niet meer online. Deze man was voor het verschijnen van de video al overleden.

Passende maatregelen

Vorige week bleek uit onderzoek van het AD dat zo'n 100 van de 170 ondervraagde deelnemers met negatieve gevoelens terugkijkt op hun deelname. Zestig deelnemers waren wel positief.

Talpa laat in een reactie aan Hart van Nederland weten dat situaties uit een uitzending uiteenlopende reacties oproepen. "Ook online. De huidige digitale omgeving en de invloed van sociale media versterken dit effect. Als zender zijn wij ons hiervan bewust en blijven we dit kritisch monitoren. Waar nodig treffen we passende maatregelen." Talpa geeft aan dat het een continu proces is, ook bij dit programma. "Het een en ander werd eveneens al aangepast vóór die tijd en datzelfde geldt voor de uitzendingen op KIJK."

Mr. Frank Visser Doet Uitspraak is donderdagavond weer te zien op televisie.