Corinne zamelt sintcadeaus in voor kinderen in armoede: 'Je wilt niet dat ze buiten de boot vallen'

In het Gelderse Putten is het inmiddels een vertrouwd gezicht: dozen vol speelgoed onder de overkapping, tassen die klaarstaan om gevuld te worden en buurtgenoten die een pakketje komen brengen. Al vier jaar organiseert Corinne Gort een sinterklaasactie voor tientallen kinderen die thuis geen cadeautjes kunnen verwachten. Wat begon met een klein buurtkastje voor haar deur, groeide uit tot een actie die inmiddels leeft in de hele gemeente.

Dagelijks staat Corinne klaar om cadeaus in te nemen, in te pakken of te sorteren. Via de mail ontvangt ze van ouders de leeftijd en interesses van hun kinderen, zodat ze voor ieder kind iets passends kan samenstellen. "Ik kan niet de hele wereld veranderen, maar wel iets betekenen voor de mensen in mijn dorp. Je wilt niet dat kinderen buiten de boot vallen, zeker niet in december. Die maand is voor veel gezinnen financieel extra zwaar."

Armoede groeit, vooral onder eenoudergezinnen

Corinne ziet van dichtbij dat de nood hoog blijft. De cijfers bevestigen dat: in 2023 leefde 3,1 procent van de Nederlandse huishoudens minstens een jaar onder de armoedegrens. Vooral eenoudergezinnen zijn kwetsbaar: 6,8 procent moest rondkomen met te weinig geld. In totaal groeiden 115.000 kinderen op in armoede.

Voor hen organiseert Corinne haar actie. Dit jaar richt ze zich op kinderen tot en met groep 8, omdat het lastiger wordt om passende cadeaus te vinden voor tieners. Maar ze kijkt breder dan alleen kinderen: "We doen nu ook wat voor ouders die eenzaam zijn of voor mensen die ziek zijn. Een klein gebaar kan al veel betekenen."

Geen Sinterklaas kunnen vieren

Ook Esther Krook komt vandaag langs met een tas vol cadeaus. Ze is al 14 jaar bevriend met Corinne en doneert graag. "Het gaat nu goed met mij, en dat gevoel wil ik delen", vertelt ze. "Ik ben zelf opgegroeid met weinig, en na mijn scheiding heb ik ook periodes gehad waarin ik het moeilijk had. Ik weet hoe het is om geen Sinterklaas te kunnen vieren. Dan leer je hoe waardevol hulp kan zijn."

Esther helpt Corinne graag: "Bij grote organisaties weet je soms niet precies waar je bijdrage terechtkomt. Hier wel. En wat ik ook belangrijk vind: de privacy is goed geregeld. Ik heb geen idee aan wie mijn spullen worden gegeven, en dat hoort ook zo."

Naast cadeaus doneert ze dit jaar iets bijzonders: vuurwerk van categorie 1. "Zodat kinderen met oud en nieuw ook eens mee kunnen doen. Het zijn kleine dingen, maar de impact kan groot zijn."