Bij Petra komt Sinterklaas niet vanzelfsprekend langs: 'Ik heb het geld gewoon niet'

Volgende week zet Sinterklaas weer voet aan wal in Nederland. Voor veel gezinnen breekt daarmee een feestelijke tijd aan, maar niet voor iedereen. Petra Hovestad uit Zwolle is een alleenstaande moeder die moet rondkomen van de bijstand. Sinterklaasavond is voor haar en haar kinderen geen vanzelfsprekendheid, vertelt ze tegen Hart van Nederland.

Petra heeft drie kinderen, waarvan er twee zorg nodig hebben en regelmatig op een zorgboerderij verblijven. Toch vindt ze het voor haar jongste, Chalena, belangrijk om net als andere kinderen iets van de Sinterklaassfeer mee te krijgen. "Ik vind het leuk als Sinterklaas in het land is, maar als hij weer weg is, ben ik opgelucht. Het is een leuke tijd, maar het kost veel geld. Dat heb ik gewoon niet,” vertelt Petra. Door haar beperkte budget probeert ze creatief te zijn: "Ik spaar door het jaar heen kleine bedragen en koop daarmee alvast wat schoencadeautjes."

Hulp

Toch blijft het krap. Voor pakjesavond is Petra vaak aangewezen op hulp. Daarom is ze blij met Actie Pepernoot van Fonds Kinderhulp: gezinnen die het financieel moeilijk hebben, krijgen een cadeaubon ter waarde van 25 euro per kind. Met deze bonnen kan Petra de kinderen toch iets geven. "Zo kan Chalena op school vertellen dat ook zij een cadeau heeft gekregen van de Sint,” legt Petra uit. De cadeaus overhandigt ze bij haar ouders, die ook bijdragen zodat er een volle zak voor de deur kan staan.

Volgens Bernique Tool, directeur van Fonds Kinderhulp, is de actie essentieel voor gezinnen die in armoede leven. "Ieder kind moet kunnen meedoen, ook rond de feestdagen. We ontvangen jaarlijks tienduizenden aanvragen van ouders die dit anders niet kunnen betalen,” zegt Tool tegen Hart van Nederland. Via hulporganisaties wordt er zorgvuldig geselecteerd. Fonds Kinderhulp maakt op die manier jaarlijks zo'n 2.000 kinderen blij.