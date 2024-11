'Elk kind een cadeau met pakjesavond': grote radioactie zamelt Sinterklaascadeaus in

December kan een dure maand zijn met alle cadeautjes die gekocht moeten worden. Gezinnen die het geld voor cadeaus echt niet kunnen missen, kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Sintvoorieder1 zet zich voor deze gezinnen in. De komende dagen zelfs nog meer, door middel van een groots opgezette radioactie met meerdere lokale radiozenders.

Denk aan een 'Serious Request'-achtige actie, waar in plaats van financiële donaties de hele dag door cadeaus worden geleverd.

Sintvoorieder1 zet zich al sinds 2010 in voor een vrolijk Sinterklaasfeest voor alle kinderen. Met de ingezamelde cadeaus stellen zij pakketten samen waardoor geen enkel kind zich op pakjesavond arm hoeft te voelen.

In oktober hield de organisatie een inpakmarathon, waarbij warmhartige vrijwilligers de handen uit de mouwen staken:

2:11 Sinterklaascadeaus voor álle kinderen: stichting houdt inpakmarathon voor arme gezinnen

Regionale radio

Den Haag FM werkt al jarenlang mee aan de inzameling, maar dit jaar wordt er door Omroep West nog ruimer uitgepakt.

Naast deze radiozenders doen ook de volgende omroepen mee: WOS, BO, Studio Alphen, Omroep Delft, Midvliet, RTV Krimpenerwaard, RTV Katwijk, Centraal plus, ZFM en Feel Good Radio.

Donaties

Vanaf de aftrap van de actie werd er al ruim gedoneerd. Het is een komen en gaan van weldoeners. Niet alleen bij Omroep West in de Centrale Bibliotheek in Den Haag, maar op meerdere plekken in de regio.