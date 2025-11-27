School in Utrecht schaft Sinterklaasfeest af: ‘Te veel pijn en onrust’

Basisschool De Schakel in het Utrechtse Overvecht heeft Sinterklaas ingeruild voor een alternatief kinderfeest. De schoolleiding zegt tegen het AD dat het feest voor te veel spanning, pijn en onrust zorgde bij zowel teamleden als ouders. Directeur Janet Klein vertelt dat zij de afgelopen jaren steeds vaker merkte hoe zwaar het onderwerp bij sommigen lag. "Ik zag de pijn die het sinterklaasfeest bij sommigen veroorzaakte."

Het is niet voor het eerst dat de school het alternatieve feest organiseert. Tot twee jaar geleden vierde de school het bekende 5 decemberfeest nog volop, compleet met een bezoek van de Sint en pieten met cadeaus. Maar achter de schermen liep de spanning op.

Het aantal Sinterklaasvieringen lijkt de afgelopen jaren te dalen, mede door de ophef over Piet. Tegelijkertijd winnen buitenlandse feesten zoals Halloween aan populariteit:

'Nare ondertoon van feest'

Een deel van de leerkrachten voelde zich niet prettig bij de traditie, vertelt Klein. Vooral collega’s met een Surinaamse achtergrond gaven aan dat het feest voor hen een nare ondertoon had. Dat de roetveegpiet inmiddels gangbaar is, veranderde daar volgens haar niets aan.

Ook onder ouders leefden twijfels. Leerkracht Oxanna Kastelein vertelt dat ouders hun kinderen vooral wilden beschermen tegen discussies rondom het feest. De school zocht jarenlang naar alternatieven, met kleurpieten en een zwarte Sinterklaas, maar de gevoeligheid en het ongemak bleef bestaan.

Spelletjes spelen en stroopwafels eten

Vorig jaar trok De Schakel de stekker eruit en werd het sinterklaasfeest volledig vervangen door een Kinderfeest. Dat concept herhalen ze dit jaar. De dag draait om spel en plezier: in de klas wordt gesjoeld, in de gymzaal staat een enorm opblaasvoetbalveld en in de hal bakt de stroopwafelkar van een ouder volop wafels. "De dag staat in het teken van de kinderen", zegt Kastelein tegen de krant.

Volgens de directeur reageren de meeste ouders positief, al kwam vorig jaar één kritische noot binnen. Een ouder noemde het jammer, omdat Sinterklaas voor hem bij de Nederlandse cultuur hoort. Klein begrijpt dat gevoel, maar blijft bij de keuze van de school. Zij ziet dat het nieuwe feest rust geeft in de klassen en dat de sfeer erop vooruitgaat.

'Andere Nederlandse feestdagen worden wel gevierd'

Daarnaast leefde Sinterklaas bij veel kinderen op De Schakel al minder sterk, omdat een groot deel een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond heeft. Klein snapt dat sommigen vinden dat kinderen juist op school kennis moeten maken met Nederlandse tradities. Ze benadrukt dat dat nog steeds gebeurt. Kerstmis en Pasen worden gewoon gevierd, zegt ze. "Ons doel voor 5 december is dat we het met elkaar leuk hebben."