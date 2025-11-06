Terug

Hogeschool Utrecht draait besluit terug: toch weer 'Kerstmis' in jaarrooster

Hogeschool Utrecht draait besluit terug: toch weer 'Kerstmis' in jaarrooster

Opvoeding

Vandaag, 21:07

De feestdagen Kerstmis en Pasen keren terug in het jaarrooster van de Hogeschool Utrecht. De eerdere beslissing om christelijke feestdagen enkel nog als "feestdag" te vermelden is teruggedraaid, meldt het AD. In september ontstond er ophef rondom de wijziging in het rooster.

De hogeschool betreurt de onrust die de beslissing heeft veroorzaakt. "We hebben gemerkt dat dit veel heeft losgemaakt binnen onze gemeenschap, en daarbuiten. In de media is het misverstand ontstaan dat feestdagen zoals Kerst en Pasen in de toekomst geen plek meer zouden hebben op onze hogeschool. Dit is niet het geval", schrijft de HU in een persbericht.

De HU benadrukt een hogeschool te willen zijn waar iedereen zich welkom, erkend en gehoord voelt. Ze waarderen de signalen en zorgen die met de school zijn gedeeld. "Na gesprekken met medewerkers en studenten hebben we geconcludeerd dat er betere manieren zijn om ruimte en erkenning te geven aan de behoeften van onze gemeenschap."

Inclusief rooster

In het rooster wordt nu dus weer verwezen naar zowel de officiële feestdagen, zoals vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst hoger beroepsonderwijs, als de feest- en gedenkdagen uit de kalander van het Netwerk Diversiteit & Inclusie. "Samen blijven we werken aan de HU-gemeenschap, waarin ruimte is voor ieders verhaal."

Door Redactie Hart van Nederland

