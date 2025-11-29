Steeds meer Nederlanders rijmen hun Sinterklaasgedicht met AI

Pakjesavond komt steeds dichterbij en dat betekent rijmen, rijmen, rijmen. Maar zonder een beetje hulp zijn die gedichten niet makkelijk aan elkaar te lijmen. Michael Janus helpt met zijn website al jaren Nederlanders vooruit met zijn voorstellen. Maar steeds vaker weten mensen met behulp van AI volledige gedichten te bestellen.

Michael begon eind jaren 90 met een simpel programma dat limericks maakte. Toen hij zag dat er online geen rijmwoordenboek bestond, bouwde hij er zelf één. Inmiddels is zijn site een begrip, met pieken tot bijna een miljoen bezoekers rond Sinterklaas. "De charme van de site zit in de eenvoud."

AI-gedichten in opkomst

Bang voor AI is hij niet, maar hij ziet de trend. "AI kan niet goed vooruitdenken in zinnen. Rijmen draait om anticiperen. Toch groeien nieuwe generaties op met ChatGPT, dus wie weet", zegt hij tegen Hart van Nederland. Uit repesentatief onderzoek onder leden van het Hart van Nederland-panel blijkt dat 19 procent van de Nederlanders van plan is dit jaar een gedicht te schrijven voor pakjesavond. 78 procent zegt helemaal geen gedichten te maken.

Wie wél rijmt, zoekt vaak hulp. Het online rijmwoordenboek is favoriet met 42 procent, maar kunstmatige intelligentie rukt op: 37 procent gebruikt AI om een gedicht te maken. Dat is een forse stijging ten opzichte van vorig jaar, toen slechts 9 procent AI inschakelde. Michael gebruikt zelf ook AI om zijn site te verbeteren, maar volledig overlaten aan technologie? "Nee, mensen willen dat persoonlijke gevoel behouden", zegt hij.