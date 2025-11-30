Bijna helft Nederlanders vindt Sinterklaas minder leuk door KOZP

Nu Kick Out Zwarte Piet (KOZP) na vijftien jaar stopt met actievoeren, blijkt uit een onderzoek onder het Hart van Nederland-panel dat het Sinterklaasfeest voor veel mensen blijvend is veranderd. Bijna de helft van de deelnemers, 47 procent, zegt dat het feest minder leuk is geworden door de protestacties. Vijftien procent is zelfs helemaal gestopt met Sinterklaas vanwege KOZP, terwijl ze het eerder wel vierden.

KOZP was een actiegroep tegen de traditionele Zwarte Piet, en om racisme beter bespreekbaar te maken. De vraag is: in hoeverre is dat gelukt, als je naar de cijfers kijkt?

Het panelonderzoek onder 4.499 respondenten laat zien dat het beeld van Zwarte Piet wel verschoven is, maar lang niet bij iedereen. Negentien procent van de deelnemers geeft aan dat ze de traditionele Zwarte Piet door KOZP kritischer zijn gaan bekijken. In Amsterdam is dat effect een stuk sterker: daar zegt 41 procent dat ze anders naar Zwarte Piet zijn gaan kijken.

Tegelijk is er een duidelijke tegenreactie. In reactie op KOZP is 26 procent Zwarte Piet juist méér gaan steunen. Een grote middengroep, 52 procent, zegt dat KOZP hun persoonlijke beeld van Zwarte Piet weinig heeft beïnvloed of helemaal niet heeft veranderd. Drie procent weet het niet zo goed.

Een van de doelen van KOZP was om racisme beter bespreekbaar te maken. Op dat punt ziet bijna een derde van het panel wel verandering: 29 procent heeft het gevoel dat racisme nu beter bespreekbaar is geworden in de samenleving. Ook hier springt Amsterdam eruit: daar zegt 47 procent dat. Dat wijst erop dat de boodschap van KOZP in grote steden eerder heeft aangeslagen dan elders.

Hoe het Sinterklaasfeest is veranderd voor mensen

De discussie over Zwarte Piet raakte niet alleen de intochten en het nieuws, maar ook huiskamers en scholen. Voor 8 procent van de panelleden is het Sinterklaasfeest door alle veranderingen juist in positieve zin veranderd. In Amsterdam is dat opnieuw veel hoger dan in de rest van het land: 36 procent zegt daar dat het feest er beter op is geworden.

Daar staat een veel grotere groep tegenover die het heel anders ervaart. Maar liefst 47 procent van de panelleden vindt dat het Sinterklaasfeest blijvend minder leuk is geworden door het actie voeren van KOZP. Voor 28 procent heeft het hele debat uiteindelijk weinig invloed gehad op hoe zij het feest beleven. Anderen hebben er geen mening over of hebben het feest nooit gevierd.

Dus hoewel het feest voor een groep mensen daadwerkelijk beter is geworden, voelt een grote meerderheid dat de prijs daarvan hoog is: 88 procent van het panel heeft het idee dat de acties vooral hebben geleid tot méér verdeeldheid in de samenleving.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van MOA en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.