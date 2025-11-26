Rijswijk veroordeelt 'intimidatie' van kinderen door Zwarte Pieten bij sinterklaasontvangst

De gemeente Rijswijk veroordeelt de verstoringen en intimidaties tijdens de sinterklaasontvangst van afgelopen zaterdag. Volgens de gemeente gedroeg een groep mensen zich intimiderend en was de actie onaangekondigd. Ook zou er een gemeenteraadslid bij betrokken zijn, aldus het college van burgemeester en wethouders in een statement op de gemeentelijke website.

Lokale media berichten over een groep van ongeveer dertig mensen, verkleed als Zwarte Piet. Een verslaggever van persbureau ANP heeft meerdere Zwarte Pieten gezien.

Een woordvoerder laat weten dat de gemeente het intimideren van kinderen die als Piet verkleed waren ten zeerste afkeurt. "Kinderen voelden zich door de groep geïntimideerd en zaten later geëmotioneerd in de bus." In de verklaring staat dat "het intimideren van kinderen en vrijwilligers van een maatschappelijke organisatie alle grenzen voorbijgaat".

De organisatie voelde zich genoodzaakt de route in te korten. Daardoor heeft een deel van de toeschouwers Sinterklaas niet kunnen zien. Wat het volgens de gemeente extra pijnlijk maakt, is dat een gemeenteraadslid onderdeel was van de groep verstoorders. Een naam wil de woordvoerder niet bevestigen.

Er worden jaarlijks intochten met zwartgeschminkte pieten georganiseerd in Rijswijk door raadslid Marc Weterings, zo ook twee jaar geleden:

0:47 Paar honderd mensen bij sintviering met Zwarte Piet in Rijswijk

Raadslid Marc Weterings organiseert jaarlijks een intocht met volledig zwartgeschminkte pieten, als 'manifest' tegen de gemeentelijke intocht met roetveegpieten. Zijn evenement ging dit jaar niet door; hij zei tegengewerkt te zijn.

Weterings noemt het bericht van het college zwaar overtrokken. Ook zouden er onwaarheden in staan. Hij was zaterdag bij de ontvangst, maar zegt niets gezien te hebben dat leek op intimidatie. "Ik zag daar een groepje traditionele pieten dansen, aardig doen en pepernoten uitdelen. Wellicht dat mensen verrast waren door de aanwezigheid van de pieten." Hij benadrukt dat handhaving niet heeft ingegrepen.