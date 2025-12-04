Volg Hart van Nederland
Hoofdpiet Niels van der Laan krijgt doodsbedreigingen na Sinterklaasjournaal

Hoofdpiet Niels van der Laan krijgt doodsbedreigingen na Sinterklaasjournaal

Vandaag, 20:39

Niels van der Laan heeft afgelopen week veel doodsbedreigingen ontvangen naar aanleiding van zijn rol als Hoofdpiet in Het Sinterklaasjournaal. Dat bevestigt de NTR donderdagavond. De acteur vertolkt in het programma al jaren de rol van de Hoofdpiet.

De NTR wil niet zeggen of er aangifte is gedaan. "Wij doen geen nadere mededelingen over veiligheidsmaatregelen." Een woordvoerder van de omroep bevestigt wel dat de dreigementen de afgelopen week werden geuit.

Sinterklaasjournaal-presentator Merel Westrik besprak in de talkshow Eva de bedreigingen aan het adres van Van der Laan. Volgens Westrik waren ze "op een agressieve manier geuit" en moest de politie "eraan te pas komen".

Geheim verklapt

Op sociale media uitten honderden mensen de afgelopen week boosheid over een verhaallijn in Het Sinterklaasjournaal. De Hoofdpiet suggereerde dat ouders stiekem zelf cadeautjes kunnen kopen voor 5 december en deze kunnen verstoppen. Volgens klagers zou deze verhaallijn het mysterie van Sinterklaas kunnen verpesten en het geheim kunnen verklappen voor kinderen.

Door ANP

