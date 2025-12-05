Volg Hart van Nederland
Goed nieuws voor ouders: speelgoed werd afgelopen jaren goedkoper

Vandaag, 06:40

Speelgoed is het afgelopen jaar goedkoper geworden in Nederland. Dat is opmerkelijk, omdat producten meestal juist duurder worden. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lagen de speelgoedprijzen in oktober 1,5 procent lager dan een jaar eerder. Vergeleken met twintig jaar geleden zijn de prijzen ongeveer gelijk gebleven.

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen ziet meerdere redenen voor de daling. "Speelgoed van bekende merken wordt vaker in China en naburige lagelonenlanden geproduceerd. Dat houdt de prijsontwikkeling in bedwang." Ook kopen consumenten meer speelgoed via Chinese webshops. "Dat helpt ook de prijzen laag te houden."

Duizenden kinderen die in de asielopvang verblijven, kregen dit jaar een rugzakje met speelgoed:

Vluchtelingkinderen in de noodopvang zijn dolblij met een cadeau-rugzakje
2:08

Vluchtelingkinderen in de noodopvang zijn dolblij met een cadeau-rugzakje

'Fikse korting' voor Europa na importheffingen VS

Volgens sectorbankier Dirk Mulder van ING speelt ook de handel tussen de Verenigde Staten en China mee. Hij wijst op de hoge importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump eerder dit jaar oplegde. "Veel speelgoed voor de feestdagen is in het voorjaar al besteld en veel bedrijven in Amerika zijn toen gestopt met het inkopen van speelgoed." Daardoor zouden Chinese fabrieken meer richting Europa zijn gaan leveren, vaak met "fikse" kortingen. Inmiddels zijn de Amerikaanse heffingen weer verlaagd.

Intertoys laat weten dat het aantal sinterklaasaankopen deze week "significant" steeg ten opzichte van vorig jaar. Wel gaven klanten gemiddeld iets minder uit. Volgens de woordvoerder stonden er in eerdere jaren vaker duurdere cadeaus op verlanglijstjes.

Door ANP

