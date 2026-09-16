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Stefan de Walle stopt per direct als Sinterklaas bij Het Sinterklaasjournaal

Stefan de Walle stopt per direct als Sinterklaas bij Het Sinterklaasjournaal

TV-programma's

Vandaag, 17:13

Acteur Stefan de Walle stopt per direct met zijn rol als Sinterklaas in Het Sinterklaasjournaal. De Walle vertolkte de rol sinds 2011. Wie de nieuwe Sinterklaas wordt, maakt de NTR nog niet bekend.

"Met dankbaarheid en met pijn in mijn hart stopt na vijftien jaar mijn rol als adviseur van de nationale Sint", laat De Walle weten. "Aan alle kleine en grote kinderen van Nederland zeg ik: 'Het was me een eer en een genoegen. Wees lief voor elkaar! Dag Hoor!'"

De NTR bedankt De Walle voor de manier waarop hij de rol heeft ingevuld. Volgens eindredacteur en schrijver Ajé Boschhuizen heeft de acteur "meerdere generaties kinderen een prachtige sinterklaastijd bezorgd".

'Magische Sint en warme collega'

Ook Niels van der Laan, die de rol van hoofdpiet speelt, neemt afscheid van "een magische Sint én van een warme lieve collega". "Ik denk dat ik namens alle pieten spreek als ik zeg dat wij ons geen betere en lievere baas en collega konden wensen", aldus Van der Laan.

Door ANP
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