NTR wil niet ingaan op geruchten over conflict rond Sint

Of aan het vertrek van Stefan de Walle bij het Sinterklaasjournaal een conflict voorafging, wil de NTR niet zeggen. De omroep gaat niet in op vragen van het ANP over zijn vertrek. De Walle liet onlangs in de videopodcast Het bankje van Karel wel weten dat hij op een later moment meer wil vertellen over de omstandigheden rond zijn afscheid.

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"Het precieze verhaal van hoe dat allemaal is gelopen en hoe deze uitkomst tot stand is gekomen, ga ik ooit nog een keer uitgebreid vertellen", zei de acteur, die vijftien jaar de rol van Sinterklaas vervulde.

Nu Stefan de Walle stopt als Sinterklaas, rijst meteen de vraag wie de iconische rol gaat overnemen. In de bovenstaande video worden aan de Shownieuwstafel mogelijke opvolgers besproken en daar zitten een paar verrassende namen tussen.

Niet altijd gemakkelijk

Het ANP vroeg de NTR onder meer of De Walle met ruzie is vertrokken en of hij na vijftien jaar nog een speciaal afscheid krijgt. Ook werd de omroep gevraagd of zij de commotie en speculaties over de reden van zijn vertrek heeft onderschat. De NTR wilde op geen van deze vragen reageren.

De Walle vertelde in de podcast ook dat zijn jaren als Sinterklaas niet altijd gemakkelijk waren. Hij kreeg onder meer te maken met doodsbedreigingen tijdens de zwartepietendiscussie. Die waren volgens hem niet de reden voor zijn vertrek.

Per direct gestopt

De acteur liet in september weten per direct te stoppen met zijn rol als Sinterklaas. "Met dankbaarheid en met pijn in mijn hart stopt na vijftien jaar mijn rol als adviseur van de nationale Sint", liet De Walle destijds weten. "Aan alle kleine en grote kinderen van Nederland zeg ik: 'Het was me een eer en een genoegen. Wees lief voor elkaar! Dag Hoor!'"

Wie De Walle opvolgt als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal, is nog niet bekendgemaakt.