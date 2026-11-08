Vol verwachting klopt het hart van Grave, die dit jaar de Sint ontvangt

In Grave zijn ze al helemaal in de Sinterklaasstemming: daar komt half november de Sint aan voor de landelijke intocht. In de historische binnenstad wordt al weken hard gewerkt om alles klaar te maken. Niet alleen de straten, maar ook de winkels zijn al helemaal in Sinterklaassferen. "We staan met zijn allen te popelen."

"Als kind zie je het altijd op televisie en ineens komt hij naar Grave toe. Heel leuk", zegt Aviva Schouten van Centrum Management Grave tegen Hart van Nederland.

Enorm druk

Ook centrummanager en winkeleigenaar Jaimy Carpaij is enthousiast. "Dit gebeurt maar één keer in je leven." Volgens Carpaij komen er uit nieuwsgierigheid nu al behoorlijk wat mensen van buitenaf naar Grave.

Het vestingstadje met zo'n 9.000 inwoners maakt zich op voor een toestroom van tienduizenden ouders en kinderen bij de landelijke intocht op 14 november. "Het zal enorm druk worden, maar dit gaat Grave ook zeker op de kaart zetten", aldus Schouten.

Wie wordt de nieuwe Sint?

Wie als Sint naar Grave komt, blijft nog even spannend. Dat maakt de NTR pas maandag 9 november bekend bij het eerste Sinterklaasjournaal. Voormalig Sinterklaasacteur Stefan de Walle maakte op 16 september 2026 per direct bekend te stoppen na vijftien seizoenen.