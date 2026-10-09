Sinterklaasoptocht in Hoogezand gaat dit jaar mogelijk tóch door: "Piet is piet"

In Hoogezand-Sappemeer werd de sinterklaasintocht afgelopen woensdag voorgoed afgeschaft. De verantwoordelijke stichting kon door een tekort aan vrijwilligers de intocht niet meer organiseren. Om het kinderfeest tóch door te laten gaan, zocht Hoogezander Marc Bakker hard naar vrijwilligers: "Dat moet toch te regelen zijn?"

Toen Marc Bakker hoorde dat de intocht niet doorging, twijfelde hij geen moment: "Ik ken een grote kring mensen die allemaal wel als vrijwilliger wilde meedoen. Ik dacht: Dat moet toch te regelen zijn?" En zo geschieden. Vrijdagochtend heeft Bakker contact gehad met de gemeente Midden-Groningen. Inmiddels zijn ze bezig met de vergunningsaanvraag voor de intocht op 14 november.

Handschoen opgepakt

Samen met PRO-fractievoorzitter Roshano Dewnarain van gemeente Midden-Groningen werd het plan gesmeed. "Ik ben zelf gedreven omdat ik denk dat met wat creativiteit er echt wel een optocht te realiseren is in Hoogezand die past bij de tijdsgeest", aldus Dewnarain.

De gemeente, die zelf geen rol heeft bij het organiseren van de Sinterklaasintocht, vindt het "mooi als de handschoen nog door een andere organisator wordt opgepakt."

Terugloop vrijwilligers

Voormalig intochtorganisator stichting Vrienden Sinterklaas Intocht Hoogezand Sappemeer zei woensdag in een persbericht dat "door allerlei omstandigheden" waaronder de stijgende prijzen, en "de terugloop in de vrijwilligers" het moeilijk is om gemotiveerd te blijven. "Als roetveegpiet is de magie van Sinterklaas eraf", meldt de stichting. Tóch erkennen ze ook dat deze generatie die nu opgroeit met roetveegpieten "over een jaar of tien niet anders weet."

Jan Velthuis van de lokale partij Gemeentebelangen begrijpt de terugloop van vrijwilligers wel. "Vrijwilligers vonden het met de hectiek rondom de zwartepiet-discussie en protesten niet meer fijn om deel te nemen aan de optochten." Volgens Velthuis werd de optocht daarmee voor een aantal vrijwilligers "beladen".

Bakker vindt daarom dat het met roetveegpiet nu tijd is om verder te gaan. "Voor kinderen maakt het toch niet uit. Een piet is een piet. Klaar. We moeten door."