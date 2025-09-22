Terug

Bestuurlijke boete voor Ongehoord Nederland: 'Meerdere overtredingen'

Bestuurlijke boete voor Ongehoord Nederland: 'Meerdere overtredingen'

TV-programma's

Vandaag, 22:40

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft omroep Ongehoord Nederland (ON!) een bestuurlijke boete opgelegd. Dat bevestigt een woordvoerder van het CvdM nadat de omroep maandag video's hierover had geplaatst op X.

ON!-gezichten Peter Vlemmix, Raisa Blommestijn en Tom de Nooijer zeggen in verschillende video's dat de boete te maken heeft met De Nooijer. Eerder dit jaar deed ON! al melding van het voornemen van het CvdM om een boete op te leggen.

In een reactie laat het CvdM weten dat de boete vanwege meerdere overtredingen is opgelegd. Deze redenen zijn opgenomen in een nog niet gepubliceerd sanctiebesluit. Daarom kunnen nog niet alle redenen voor de boete worden toegelicht.

De omroep kan nog bezwaar maken tegen de boete.

