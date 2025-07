Ongehoord Nederland niet vervolgd om discriminerende vacaturetekst 'm/v, geen ‘x’'

De omroep Ongehoord Nederland (ON!) wordt niet vervolgd voor discriminatie na een omstreden vacature waarin stond: “(m/v, geen ‘x’)”. Het Openbaar Ministerie (OM) kreeg hierover meerdere aangiftes binnen, vooral van mensen die zich als non-binair identificeren. Toch ziet het OM geen strafbaar feit.

Volgens het OM is de formulering in de vacature wél discriminerend op basis van geslacht, maar wordt vervolging afgewezen omdat de wet hier geen strafbaarheid aan verbindt. De wet schrijft voor dat deze vorm van discriminatie alleen strafbaar is binnen een beroep of bedrijf. Omdat ON! een vereniging zonder winstoogmerk is, geldt dat in dit geval niet.

'Luchtig bedoeld'

De vacaturetekst leidde tot ophef. Directeur Peter Vlemmix verdedigde de formulering met de woorden: “luchtig bedoeld”. Advocaat Hakan Külcü voegde daaraan toe dat het bedoeld was als maatschappelijk statement. “De wokeideologie stelt dat er oneindig veel genders zijn. Wij zeggen: dat klopt niet. Iets dat niet bestaat, kun je ook niet discrimineren”, verklaarde hij namens de omroep.

Vlemmix noemt het sepot een overwinning: “Vervolging voor het weigeren van een sollicitant zonder traditioneel geslacht zou te bizar voor woorden zijn.” Volgens hem is dit een stap richting bescherming van het vrije woord.

Advocaat Külcü spreekt van “winst” voor de omroep, al had hij een inhoudelijke uitspraak van een rechter ook interessant gevonden. Volgens hem is de zaak vooral geseponeerd door “een technische onvolmaaktheid in de wet”. Daardoor blijft de juridische status van non-binaire discriminatie voorlopig onduidelijk.

Het OM erkent dat de woorden uit de vacature als kwetsend kunnen overkomen, maar benadrukt dat dat niet automatisch betekent dat het strafbaar is.

ANP