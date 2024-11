Kritiek op topman ON! neemt toe: 'Uitlatingen zorgwekkend'

Het Commissariaat voor de Media is "geschrokken" van de signalen over ON!-topman Gert Jan Mulder waar de Volkskrant vrijdag over berichtte. Dat meldt de mediawaakhond zaterdag aan het ANP. De toezichthouder van omroep Ongehoord Nederland verspreidde op sociale media de omvolkingstheorie en beschrijft homoseksualiteit als "besmettelijk". Ook plaatste Mulder negatieve en stigmatiserende berichten over moslims.

"Voor het commissariaat staat voorop dat racisme, antisemitisme en denigrerende uitingen over delen van de bevolking niet thuishoren bij de publieke omroep", stelt de organisatie. "De signalen in die richting zijn zorgwekkend." Het commissariaat heeft ON! om opheldering gevraagd over de uitspraken. ON! stelde vrijdag in een korte reactie dat de quotes in de Volkskrant "een selectieve opsomming van uit de context gehaalde uitspraken" zijn.

Vragen gesteld

Het Commissariaat voor de Media heeft omroep Ongehoord Nederland vrijdag vragen gesteld over de gang van zaken rond Mulder en hoopt "aanvullende informatie" te krijgen van de omroep. De NPO zei haast te willen maken met het aanscherpen van de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep. Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) stelde dat de uitlatingen van Mulder "ronduit racistisch" zijn en beklemtoont dat zijn uitspraken "het publieke omroepbestel en de Nederlandse bevolking schaden".

De mediawaakhond benadrukt zaterdag dat "de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep stelt dat van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij integer handelen en gedrag vertonen dat bijdraagt aan de onafhankelijkheid en integriteit van de mediaorganisatie". Maar het commissariaat heeft zelf "geen rol of bevoegdheden waar het gaat om de beoordeling van de geschiktheid of betrouwbaarheid" van bestuurders.

Minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft vrijdag overlegd met de NPO en het Commissariaat voor de Media over het aanscherpen van de gedragscode, zegt hij in een verklaring. Welke aanpassingen de organisaties precies voor ogen hebben, is niet duidelijk. De Tweede Kamer heeft twee jaar geleden gevraagd of het sanctiebeleid van de publieke omroep kan worden "aangescherpt en verduidelijkt".

