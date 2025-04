Minister Klever ontving 16.501 euro te veel bij ON!

Minister Reinette Klever van Ontwikkelingssamenwerking heeft bij haar vorige baan als zakelijk directeur van Ongehoord Nederland (ON!) jarenlang een te hoge vergoeding gekregen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de omroep over 2024. Ze verdiende meer dan wat de omroep volgens zijn eigen regels toestaat.

In totaal ontving Klever in 2023 en 2024 samen ruim 16.000 euro boven de norm. Daarmee overschreed ze ook de Wet normering topinkomens (WNT), die grenzen stelt aan salarissen in de (semi)publieke sector. Volgens ON! gaat het om 12.151 euro te veel in 2023 en 4350 euro in 2022.

Eerder was er een stelling bij de voormalige talkshow HLF8: 'Ongehoord Nederland hoort niet thuis bij de NPO". De video van die stelling zie je bovenaan dit artikel.

Bedragen worden teruggevorderd

De omroep heeft melding gedaan van deze overtreding bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bij het Commissariaat voor de Media. ON! benadrukt in het verslag: "De te veel ontvangen bedragen zijn inmiddels volledig teruggevorderd en worden op korte termijn terugbetaald door de betrokkenen."

De kwestie kwam in juni 2024 al aan het licht via NRC, dat meldde dat Klevers salaris ver boven de eigen norm van de omroep lag. Juist het beperken van bestuurderssalarissen was bij de oprichting van ON! een belangrijk punt.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Directeur en oprichter

Klever was niet alleen directeur, maar ook medeoprichter van de omroep. In juni 2024 werd ze namens de PVV voorgedragen als minister in het kabinet-Schoof.

Ongehoord Nederland zegt vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de publieke omroep in 2025 streng te letten op de uitgaven. De omroep wil ook inzetten op meer leden en efficiënter werken.

ANP