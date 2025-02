OM wil Ongehoord Nederland vervolgen om vacaturetekst: 'Geen X'

De omstreden vacaturetekst waarvoor het Openbaar Ministerie omroep Ongehoord Nederland wil vervolgen, was bedoeld om stelling te nemen in het maatschappelijke debat. Dat stelt advocaat Hakan Külcü dinsdag namens ON!. In de vacaturetekst zocht de omroep een nieuwe directeur. Daarbij stelde ON! dat sollicitanten man of vrouw moesten zijn "maar geen X".

De omroep wordt verdacht van discriminatie op basis van geslacht. Maar ON! herkent zich niet in dit verwijt. Volgens ON! zijn er maar twee genders, mannelijk en vrouwelijk. "De wokeideologie domineert en stelt dat er oneindig veel genders zijn", zegt Külcü namens de omroep. "Dat bestrijden wij: iets dat niet bestaat kan je niet discrimineren of uitsluiten."

Eerder was er een stelling bij de voormalige talkshow HLF8: 'Ongehoord Nederland hoort niet thuis bij de NPO". De video van die stelling zie je bovenaan dit artikel.

Principiële discussie

ON!-directeur Peter Vlemmix is maandag als verdachte door de politie verhoord over de kwestie. Het gaat om een personeelsadvertentie waarmee de omroep in het voorjaar van 2024 naar een nieuwe hoofdredacteur zocht.

Zodra het onderzoek is afgerond, maakt het OM bekend of het de omroep ook daadwerkelijk gaat vervolgen. "Voor ons is het een principiële discussie", stelt de raadsman van ON!. "Het gaat over wat de realiteit is of niet. Wij zien een rechtszaak ook met vertrouwen tegemoet."

ANP