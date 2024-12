Raisa Blommestijn veroordeeld tot werkstraf om beledigende berichten op X

De rechtbank in Den Haag heeft opiniemaker en presentatrice Raisa Blommestijn (30) veroordeeld tot tachtig uur werkstraf, waarvan veertig uur voorwaardelijk voor beledigende berichten op X. De straf valt hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie omdat de rechter vindt dat de ernst van de feiten niet voldoende naar voren komt in de eis van veertig uur.

Ongehoord Nederland, de omroep waar Blommestijn presentatrice van is, ligt al langer onder vuur. Zo wilde de NPO dat voormalig staatssecretaris Uslu de uitzendvergunning van de omroep introk. De reactie van Uslu daarop zie je in de video bovenaan dit artikel.

'Kleuterneuker'

In een bericht gebruikte Blommestijn de term "negroïde primaten". Daarmee heeft ze zich volgens de rechtbank "laatdunkend" uitgelaten over negroïde mensen. "In de woordkeuze kan slechts de bedoeling worden gelezen om hen af te schilderen als agressieve apen", zei de voorzitter. Blommestijn plaatste het bericht op 10 mei 2023 bij een filmpje van een mishandeling.

In een ander bericht noemde ze advocaat Sidney Smeets "kleuterneuker". Dat is volgens de rechtbank smaad. Volgens de voorzitter heeft Blommestijn met haar uitspraken de "strafrechtelijk toelaatbare grenzen" overschreden.

ANP