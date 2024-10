ON!-medewerkers: mochten geen kritiek leveren op regeringspartijen

Oud-voorzitter van Ongehoord Nederland Arnold Karskens ligt onder vuur. Hij heeft politieke partijen willen bevoordelen. Dat zeggen medewerkers van de omroep anoniem in een rapport dat in opdracht van de raad van toezicht werd opgesteld. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Maandag is het rapport openbaar gemaakt. De voorman van ON! zou 'expliciete instructies hebben gegeven' de huidige regeringspartijen PVV, BBB, NSC en VVD niet kritisch te behandelen. Dezelfde instructies zouden gelden voor individuen als PVV-leider Geert Wilders en premier Dick Schoof.

Ongehoord Nederland ligt al langer onder vuur, zo wilde de NPO dat voormalig staatssecretaris Uslu de uitzendvergunning van de omroep introk. De reactie van Uslu daarop zie je in de video bovenaan dit artikel.

Juridische stappen

Volgens Karskens, die afgelopen vrijdag naar aanleiding van het rapport werd ontslagen, 'rammelt het rapport aan alle kanten.' Bovendien zou het 'slecht onderbouwd' zijn. Hij beweert dat aantal (positieve) meningen over hem niet meegenomen. Daarnaast zou hij niet genoeg kans gekregen hebben om zijn kant van het verhaal te delen. Hij beraadt zich nu dan ook op juridische stappen, zo laat hij weten op X:

Instructies

In het rapport dat gemaakt is door het bureau SVision, is te lezen dat medewerkers van de omroep 'politieke druk' ervoeren tijdens hun werk. Volgens hen werden gedurende het televisieseizoen meerdere keren instructies gegeven om geen kritiek te leveren op specifieke politieke partijen.

Karskens zou begin dit jaar een 'significante wijziging in de koers' van ON! hebben aangekondigd, waarbij de eerder genoemde partijen niet langer kritisch benaderd mochten worden. Verder zou hij gezegd hebben dat kritiek op Israël en het uitnodigen van gasten die bekendstaan om hun kritische opvattingen over de Israëlische politiek ook verboden is.

Grensoverschrijdend gedrag

Ook zou er sprake zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag door de voorzitter. Zo zou hij over een medewerker gezegd hebben dat zij 'een lekker kontje' had en zou hij vaak grappen maken over het uiterlijk en kleding van vrouwen. "Het werd altijd gebracht als een grap, maar het voelde niet goed", zegt een medewerker in het rapport. Het personeel hadden niet het gevoel dat hun meldingen over dergelijke misstanden serieus genomen werden.

De onderzoekers spraken met achttien medewerkers. Allemaal willen zij anoniem blijven. Vrijdag 11 oktober maakte Ongehoord Nederland bekend Karskens te hebben ontslagen als bestuursvoorzitter en bestuurslid.

