Einde van tijdperk: NOS stopt met Studio Voetbal om bezuinigingen

Vandaag, 16:09

De NOS-sportprogramma's NOS Studio Voetbal en Andere Tijden Sport gaan stoppen. Dat heeft de NOS donderdag gemeld. Het besluit is genomen vanwege bezuinigingen bij de publieke omroep.

"Dit komt hard aan", aldus NOS Sport-hoofdredacteur Xander van der Wulp. "Studio Voetbal en Andere Tijden Sport zijn iconische programma's met een rijke geschiedenis. Maar met bezuinigingen van deze omvang zijn dit soort keuzes onvermijdelijk."

Sportmarketeer Chris Woerts had woensdagavond in Vandaag Inside felle kritiek op het feit hoe de NOS omgaat met budgetten voor sportrechten op tv:

Chris Woerts reageert op uitspraken van NOS Sport-hoofdredacteur: 'Dat is gelul!'
2:48

Chris Woerts reageert op uitspraken van NOS Sport-hoofdredacteur: 'Dat is gelul!'

'Erg balen'

Studio Voetbal gaat nog door tot de zomer. Andere Tijden Sport, dat de NOS samen met de NTR maakt, verdwijnt per 2027 van de televisie. Presentator van NOS Studio Voetbal Sjoerd van Ramshorst noemt het "erg balen" dat het programma stopt. "Studio Voetbal is met bijna 25 jaar de langstlopende voetbaltalkshow van Nederland, en ik ben blij dat ik al meer dan tien jaar met fijne collega's aan dit programma werk. Ook voor hen vind ik het erg vervelend. Alleen is de realiteit helaas dat er bezuinigd moet worden."

Verschillende omroepen maakten de afgelopen tijd bekend dat programma's gaan verdwijnen vanwege bezuinigingen. De NOS schrijft dat nog niet duidelijk is wat de gevolgen voor de NOS zullen zijn van de totale bezuinigingen op de publieke omroep. Daarover wordt nog gesproken met de NPO.

Door ANP

