'Topvrouw NOS streek salaris van 28.800 euro per maand op'

NOS-directeur Renate Eringa verdiende vorig jaar ruim 28.800 euro per maand. Daarmee lag haar salaris boven de norm voor bestuurders in de publieke sector, meldt RTL Nieuws. Volgens de NOS mocht dat, omdat zij in eerste instantie als interim werd ingehuurd. Voor interimmers gelden tijdelijk ruimere regels.

De komende jaren wordt er flink bezuinigd op de publieke omroep. Van de dertien huidige omroepen mogen er in 2029 nog maar vier of vijf overblijven. Zo verdwijnt de NTR, verantwoordelijk voor programma’s als Nieuwsuur, Het Klokhuis en Het Sinterklaasjournaal. De omroep gaat waarschijnlijk fuseren met de NOS.

Toch roept de constructie vragen op. In het jaarverslag van de NOS wordt Eringa niet langer als interimmer genoemd, maar als algemeen directeur. "Het is het een of het ander; of je bent interimmer of je hebt een vast dienstverband. In dat laatste geval geldt gewoon het WNT-plafond voor gewone bestuurders," zegt hoogleraar integriteit van organisaties Rob van Eijbergen tegen RTL Nieuws. De NOS benadrukt echter dat de omroep volledig handelt volgens de geldende wet- en regelgeving.

Voorganger

Niet alleen Eringa, maar ook haar voorganger Gerard Timmer kreeg in 2024 een flinke vergoeding, schreef De Telegraaf vorige week. Hoewel hij in maart opstapte vanwege kritiek op de omgang met meldingen van misstanden bij programma’s als De Wereld Draait Door, bleef hij tot eind november op de loonlijst staan. In totaal kreeg hij ruim 230.000 euro mee, inclusief een ontslagvergoeding.

De publieke omroep wordt deels betaald met belastinggeld. Daarom liggen hoge salarissen van medewerkers vaak gevoelig.