Minister werkt aan maximale zittingstermijn bestuurders publieke omroep

Minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is van plan om wettelijk te regelen dat bestuurders en leden van raden van toezicht bij de publieke omroep een maximale zittingstermijn krijgen. Zittingstermijnen zonder begrenzing dragen namelijk bij aan 'machtsstructuren die schadelijk zijn voor de cultuur en integriteit' van publieke omroeporganisaties, schrijft hij in een Kamerbrief.

Een aantal oud-medewerkers van WNL deed hun verhaal over het gedrag van omroepbestuurder Bert Huisjes, zo zie je in bovenstaande video.

Het plan moet nog verder worden uitgewerkt. Wel maakt de minister via zijn woordvoerder duidelijk dat hij overweegt om de zittingstermijnen te beperken tot vier of vijf jaar. Het is nog niet duidelijk of deze termijnen mogen worden verlengd en - zo ja - hoe vaak.

Onbeperkte zittingstermijnen leiden tot 'bestuurlijk verval', haalt Bruins uit onderzoek. "Het kweekt dominante, krachtige bestuurders die iedereen in de organisatie overvleugelen en aan wie steeds minder intern tegenspel wordt geboden door het ontbreken van effectieve checks and balances."

Het is volgens de minister niet voldoende dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en de omroepen een maximale zittingsduur van twee keer vijf jaar hebben afgesproken. Dit is namelijk geen bindende maatregel, benoemt Bruins, en bovendien houden omroepverenigingen zich hier niet aan.

Grensoverschrijdend gedrag

De laatste tijd kwamen meerdere omroepbazen in opspraak. Zo werd Arnold Karskens anderhalve week geleden ontslagen als bestuursvoorzitter bij omroep Ongehoord Nederland (ON!), omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Karskens zei hierop aangifte te doen van smaad en laster. Voormalig hoofdredacteur Bert Huisjes van WNL werd eerder eveneens beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

ANP