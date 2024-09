Bert Huisjes 'voorlopig niet terug' bij WNL

Bert Huisjes komt voorlopig niet terug bij WNL. Dat laat de raad van toezicht (rvt) van WNL dinsdag weten. De rvt reageert hiermee op "een verkeerd beeld" dat is ontstaan na een eerdere mail aan WNL-medewerkers die maandag werd verstuurd, laat een woordvoerder weten aan het ANP.

In die mail van maandag werd niets gezegd over de rol die Huisjes als bestuurder had bij de omroep. De rvt leek daarmee de eerdere beslissing intact te houden om Huisjes wel terug te laten keren als bestuurder, maar niet als hoofdredacteur. Over zijn rol als hoofdredacteur kwamen eerder klachten, omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Een aantal oud-medewerkers van WNL deed hun verhaal over het gedrag van Huisjes, waaronder zes bekende presentatoren:

Dinsdag verstuurde de rvt een nieuw bericht aan alle werknemers, waarmee volgens de WNL-woordvoerder "een misverstand uit de weg moest worden geruimd". "Daarom ter verduidelijking van onze bedoelingen het volgende: Bert Huisjes komt voorlopig niet terug", staat in dat bericht. "Wij willen eerst dat de gesprekken in rust en zorgvuldigheid gevoerd worden. Voor ons ligt de uitkomst daarvan niet vast."

ANP Producties