WNL laat nog niets los over besluit toekomst Huisjes

De raad van toezicht van Omroep WNL kan nog niet zeggen op welke termijn er een besluit wordt genomen over de positie van Bert Huisjes als bestuurder. Dat laat Annemarie van Gaal, lid van de raad van toezicht, donderdag weten. "We gaan ons over de kwestie buigen en ons beraden", zegt ze. "Dat doen we intern en secuur, en vooral niet in de media."

De raad van toezicht zegde woensdag aan de redactieraad van WNL toe "zich te beraden en weer in gesprek te gaan met de redactie". Deze stap volgt op een week waarin veel werknemers hun onvrede uitten over de terugkeer van oud-hoofdredacteur Bert Huisjes als bestuurder.

Een aantal oud-medewerkers van WNL deed hun verhaal over het gedrag van Huisjes, waaronder zes bekende presentatoren:

8:49 Oud WNL-medewerkers beschuldigen omroepbaas Bert Huisjes van wangedrag

Grensoverschrijdend gedrag

WNL maakte vrijdag bekend dat Huisjes geen hoofdredacteur meer is, maar wel bestuurder blijft. Hij ligt onder vuur na berichten over ongewenst gedrag. Na onafhankelijk onderzoek door KPMG concludeerde de raad van toezicht dat er geen sprake was van "juridisch verwijtbaar grensoverschrijdend gedrag". Wel erkende de omroep dat Huisjes' "té directieve stijl en soms horkerige manier van leidinggeven" bij medewerkers leidde tot verdriet, gevoelens van onveiligheid en onzekerheid.

Meerdere presentatoren hebben, in uitzendingen van WNL en in het AD, hun onvrede over deze gang van zaken geuit. De redactieraad vroeg daarom woensdag aan de raad van toezicht om een gesprek over deze situatie. De redactieraad spreekt van "broos vertrouwen" bij een deel van de redactie.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP