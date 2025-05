Interne onrust bij NOS over salaris topvrouw, minister wil in gesprek

Binnen de NOS is flinke onrust ontstaan over het salaris van algemeen directeur Renate Eringa. Werknemers maken zich zorgen over de beeldvorming van de omroep, en vragen zich hardop af of zij hun werk als journalist nog wel geloofwaardig kunnen doen. Dat blijkt uit interne mails die in handen zijn van RTL Nieuws.

De ophef ontstond na berichten over het salaris van Eringa. Zij stuurde zelf een interne mail uit waarin ze erkent dat haar beloning "serieuze bedragen" betreft. "Hoewel altijd alles uit te leggen is, begrijp ik heel goed de gevoelens die losgemaakt zijn", schreef ze volgens RTL Nieuws.

Kou niet uit de lucht

Om de onrust te temperen ging Eringa donderdag in gesprek met de ondernemingsraad en vertegenwoordigers van de redactiecommissies. Maar volgens een nieuwe interne mail, die RTL Nieuws inzag, is de kou "niet uit de lucht". De emoties zouden nog steeds hoog zitten. Eringa stelt opnieuw open te staan voor gesprekken met het personeel.

Een woordvoerder van de NOS bevestigt dat het om een salaris gaat dat voldoet aan de wet- en regelgeving, maar begrijpt dat de hoogte "moreel zwaar weegt, zeker in deze tijd".

Minister grijpt in

Ook minister Eppo Bruins, verantwoordelijk voor mediazaken, heeft zich nu in de kwestie gemengd. In een reactie tegenover RTL Nieuws zegt hij: "Niet alles wat volgens de wet mag, moet je ook willen incasseren." Volgens hem is een "moreel kompas ook bij de publieke omroep gewenst".

Bruins stelt dat bestuurders in de publieke sector "een morele plicht hebben om bewust en betamelijk met belastinggeld om te gaan." Hij wil de kwestie binnenkort persoonlijk bespreken met de betrokken omroepbestuurders.