NOS-topvrouw Eringa werkt nu zonder salaris: 'Had dit nooit zo gewild'

NOS-directeur Renate Eringa werkt voorlopig zonder salaris. Dat schrijft ze in een interne mail aan het personeel van de omroep. Ze wil zo de ophef over haar eerdere beloning wegnemen en benadrukt: "Had ik van tevoren geweten dat dit zoveel emoties zou oproepen, dan had ik dat nooit zo gewild.”

De afgelopen dagen ontstond veel commotie over het salaris van Eringa, ook in bovenstaande video te zien bij Nieuws van de Dag. Als interim-directeur kreeg ze bijna 28.800 euro per maand, en ook na haar aanstelling als vaste directeur bleef dat bedrag tot het eind van het jaar doorlopen. Ondanks dat dit juridisch is toegestaan, riep het intern én politiek veel vragen op. Minister Eppo Bruins sprak al van een gebrek aan "moreel kompas".

'Geen verschil met vaste directeur'

In de mail aan collega’s schrijft Eringa nu: "Mijn beloning mag onder aan de streep geen verschil maken met wat een ‘vaste’ directeur bij de NOS verdient. Om dit te realiseren werk ik de komende maanden zonder vergoeding."

Ze benadrukt dat ze zich verantwoordelijk voelt voor de onrust binnen de organisatie: "Wat ik ook nooit had gewild, is dat jullie je opnieuw moeten verdedigen als medewerker van de NOS."

'Ik neem mezelf dat kwalijk'

Eringa laat weten dat ze met terugwerkende kracht een oplossing zoekt en openstaat voor vragen. "Met het inzicht van nu neem ik mezelf dat gebrek aan alertheid kwalijk."

In de mail nodigt ze collega's die behoefte hebben aan een gesprek om zich tot haar te wenden. "Ik heb hart voor de publieke zaak en voor de NOS in het bijzonder en ik wil niet dat de organisatie wordt belemmerd door discussies over wat ik verdien."