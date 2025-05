Omroepbaas woest over salaris NOS-topvrouw, roept op tot terugbetalen

De kritiek op de hoge salarissen bij de publieke omroep zwelt aan. Omroep MAX-directeur Jan Slagter pleit in het programma Nieuws van de Dag voor terugbetaling van het salaris van NOS-baas Renate Eringa (zie video). Ook de vergoeding voor Harm Beertema, ex-bestuurder bij Ongehoord Nederland, noemt hij onacceptabel.

"Ik vind, zeker wat betreft de NOS, dat het geld terugbetaald moet worden. Je hebt het wél gekregen, betaal het dan maar terug," zei Slagter in de uitzending. "De NOS zegt dan: juridisch klopt het allemaal. Ja, hoepel op. Het is misbruik maken van die regeling die er is."

Slagter kreeg overigens zelf ook een kritische noot: met ruim 232.000 euro per jaar zit hij zelf dicht tegen de wettelijke norm aan. “Dat klopt,” zegt hij. “Maar ik zit eronder."

“Wat zegt dit over de cultuur?”

Aanleiding is het nieuws dat Eringa als interim-directeur een salaris van bijna 28.800 euro per maand ontving. Toen ze op 1 oktober 2023 een vast contract kreeg, bleef ze nog tot het einde van het jaar op dat oude salarisniveau zitten. Volgens Slagter klopt dat misschien op papier, maar niet in de praktijk: "Het gaat om het signaal naar de burger. Je roept om geld, maar intussen..."

Ook ex-politicus Harm Beertema, die maar 3,5 maand bij Ongehoord Nederland werkte, kreeg volgens Slagter 128.000 euro mee, inclusief de maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro. "Dat is bedoeld voor mensen die 10 of 15 jaar hebben gewerkt. Niet voor iemand die er net zit."

Yesilgöz: “Doe aan zelfcorrectie”

VVD-leider Dilan Yesilgöz noemt de situatie "precies wat er misgaat" bij de publieken omroepen. Ze roept op tot meer zelfreinigend vermogen bij de NPO. "Niet alles wat mag, moet je doen. Doe aan zelfcorrectie. Laat zien waar je voor staat en vecht dan voor de mooie programma's."

Volgens Yesilgöz wordt met dit soort praktijken de hele publieke sector beschadigd. "Er wordt bezuinigd, er wordt geprotesteerd, maar ondertussen vliegen dit soort salarissen eruit. Wat zegt dat over je geloofwaardigheid?"

Volgens presentator Jaap Jongbloed zijn het vooral de mensen op de redactievloer die hieronder lijden. "Zij werken keihard, maken de programma’s. En zij zijn het die dit op verjaardagen moeten uitleggen. Niet de leidinggevenden die straks vertrekken."