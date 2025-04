Menselijke resten gevonden tijdens opnames van SBS-programma Het Blok

Een bizarre ontdekking in Grave tijdens de opnames van het SBS-programma Het Blok: in een keldertje in een historisch pand zijn menselijke beenderen aangetroffen. "Ze moesten een kabeltje doortrekken en kwamen de botten tegen tussen het puin", zegt archeoloog Johan van Kampen tegen Hart van Nederland. Het gaat onder andere om twee dijbenen, een stuk schedel en enkele vingerkootjes.

In het monumentale pand, het voormalige Sint Catharina's Gasthuis, werd hard gewerkt toen de deelnemers op de botten stuitten. Omdat al vrij snel duidelijk was dat het om oude menselijke resten ging, werd gemeentearcheoloog Van Kampen ingeschakeld. "Er werd gekeken of het niet om recente botten ging, want dan moet de politie komen." Omdat dat niet het geval bleek, was het aan hem om te onderzoeken wat er verder achterhaald kon worden.

"Naar schatting komen ze uit de periode tussen 1500 en 1750", aldus de archeoloog na uitgebreid literatuuronderzoek. Uit welk jaar ze precies komen, blijft volgens Van Kampen "nattevingerwerk". En van wie de botten zijn, blijft helemaal gissen. Het gaat namelijk om delen van skeletten van verschillende personen. Van één persoon bestaat het vermoeden dat het om een man gaat.

Oud ziekenhuis

Van Kampen heeft een duidelijk beeld van hoe de overblijfselen daar terecht zijn gekomen. "Er stond daar sinds de 13de eeuw een oud ziekenhuis", vertelt hij. Dat was niet één gebouw, maar een complex van verschillende gebouwen en een kapel.

Rondom de kapel lag een hofje waar mensen werden begraven. In de 19de eeuw werd het ziekenhuis afgebroken en werd er een nieuw pand gebouwd. Bij deze werkzaamheden zijn de oude graven waarschijnlijk verstoord en verspreidden de menselijke resten zich over het terrein.

Geen noodzaak

Volgens de archeoloog liggen er dus nog meer resten in de grond: "Ze liggen op verschillende niveaus, tot wel 4 meter diep." Toch is de kans klein dat we die ooit te zien krijgen. Er wordt namelijk niet verder gezocht naar meer overblijfselen, omdat daar geen noodzaak toe is.

De menselijke resten die de deelnemers van Het Blok vonden, zijn inmiddels herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats.

