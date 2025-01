Talpa gaat door met realityshow Peter Gillis: nieuw seizoen op komst

Talpa gaat verder met de realityshow van Peter Gillis. In mei is het veertiende seizoen van Massa is Kassa op SBS6 te zien, heeft Gillis woensdagavond in Shownieuws bekendgemaakt.

"Als je de media moet geloven waren we al niet meer op de buis, dus ik vind het heel leuk dat we deze boodschap kunnen brengen voor alle fans die willen kijken", aldus Gillis. In de nieuwe reeks laat hij voor het eerst camera's toe in de rechtbank. "Een gedeelte gaan we wel laten zien, daar ontkom je ook niet aan."

Celstrafeis

Eerder was onduidelijk of Talpa verder zou gaan met Massa is Kassa. Een woordvoerder stelde eerder deze maand dat er nog niet over was besloten. Dat was vlak nadat het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen Gillis eiste wegens belastingfraude.

ANP