'Peter Gillis hangt celstraf boven het hoofd in fraudezaak'

Het fraudeproces tegen Peter Gillis (62) is maandag van start gegaan. Justitie vervolgt hem voor belastingfraude, waarmee de ondernemer zelfs na meerdere waarschuwingen is doorgegaan. "De hoofdverdachte moet dan ook rekening houden met een eis die een gevangenisstraf inhoudt", stelt de persofficier van het OM. Een tijd achter de tralies hangt Gillis dan ook boven het hoofd, aldus RTL Boulevard.

Peter Gillis heeft onder meer het park Prinsenmeer bij het Brabantse Ommel gesloten. Daardoor kwam Martien op straat te staan, die nu noodgedwongen in zijn auto moet slapen. Zijn verhaal zie je in bovenstaande video.

Over de verdenking meldt Justitie dat "er best wel een hoop belasting niet is betaald, die betaald had moeten worden". Het zou volgens de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) gaan om ruim een half miljoen euro. Volgens de persofficier gaat het om een "grote zaak die over meerdere jaren speelt".

Meerdere vakantieparken van Gillis zouden daarbij betrokken zijn, waarop volgens het Openbaar Ministerie woningen verhuurd werden "die niet werden opgegeven bij de Belastingdienst".

Meerdere verklaringen

De FIOD en het OM hebben jarenlang onderzoek gedaan. "Er zijn verklaringen afgelegd door diverse getuigen. Er is ook administratie in beslag genomen. Daar komt een beeld naar voren dat onze verdenkingen ondersteunt", aldus de persofficier.

Volgens Gillis zijn parkbeheerders deels schuldig aan de belastingontduiking, maar die staan niet terecht in het proces. Daarnaast vindt de ondernemer het kwalijk dat zijn ex-partner en dochter wel verdachten zijn in de zaak.

Ik ben geen crimineel en geen oplichter. Peter Gillis

Peter Gillis werd bekend door de SBS-realityserie Massa is Kassa. "Daarvoor had nog niemand van Peter Gillis of de familie gehoord", aldus Gillis tegen de rechters. Hij laat weten dat de autoriteiten volgens hem daarvoor al besloten hadden om de ondernemer aan te pakken.

Het is volgens Gillis dan ook onterecht dat mensen zeggen dat hij zichzelf in de kijker heeft gespeeld met de realityserie. "Ik ga u vandaag niet vertellen dat ik een heilige ben, want dat ben ik niet. Maar ik ben geen crimineel en geen oplichter." Volgens Gillis heeft hij "niets verdiend aan de verhuur, omdat alles weer in het park werd gestoken".